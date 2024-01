Tecnici in azione dopo il raid vandalico, riparata e in funzione la nuova Tac di Villa Sofia

Riparata subito la nuova Tac di Villa Sofia che era stata danneggiata durante il raid vandalico avvenuto nei giorni scorsi nel reparto di Radiologia dell'ospedale in zona stadio. A darne notizia è Giuseppe Bonsignore, segretario regionale di Cimo Sicilia. "I tecnici della General Electric hanno fatto il miracolo. Infatti, nonostante i danni inflitti ai due monitor della nuova Tac, sono riusciti a riassemblarli e renderli funzionanti anche se dovranno essere comunque sostituiti. La nuova Tac è quindi operativa da oggi”.

Bonsignore però fa notare: "Resta il problema degli accessi incustoditi che l’Azienda deve risolvere, in tempi brevi, per evitare che possano accadere nuovamente episodi di vandalismo come quello dell’Epifania, al fine di garantire la sicurezza dei beni aziendali e di quelli individuali del personale nonché la sicurezza stessa dei medesimi operatori sanitari".

Durante la recente incursione, un uomo è entrato nel reparto e ha messo tutto a soqquadro danneggiando i monitor della nuova Tac acquistata grazie ai fondi del Pnrr. In tutte, inoltre, le stanze sono stati registrati dei danni: monitor per terra, frigoriferi con medicinali aperti, attrezzatura danneggiata e lasciata sul pavimento.