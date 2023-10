Padiglione Emergenza di Villa Sofia, ammodernamento sale operatorie: al via il progetto esecutivo

"Qualità e sicurezza": queste le parole chiave al centro del progetto esecutivo relativo ai locali del complesso operatorio del padiglione Emergenza di Villa Sofia, avviato al fine di realizzare un intervento di riqualificazione tecnologica e funzionale, frutto di un investimento di quasi 237 mila euro.

"L'obiettivo - afferma Walter Messina commissario straordinario dell'Aoor Villa Sofia Cervello - è quello di consegnare alla collettività nuovi spazi realizzati nel rispetto degli standard di massima qualità e sicurezza. Essi comprendono anche 5 sale operatorie, un’area di preparazione del paziente ed una sala di risveglio, che consentirà già dentro l’area operatoria di seguire il malato appunto dopo l'intervento, ma anche di velocizzare la sanificazione ed i cambi sala per gli interventi successivi".

"Il progetto - sottolinea Vincenzo Nicastri direttore del servizio Tecnico dell'Aoor Villa Sofia Cervello - ha alla base la ratio di qualificare l'assistenza secondo i più innovativi standard di tipo tecnologico e logistico, nonché di rispondere alla necessità di un adeguamento degli impianti tecnologici, al fine di realizzare interventi mirati al risparmio energetico, in attuazione a quanto previsto dalla legge. Si tratta di un traguardo di grande importanza, ma che non costituisce un punto di arrivo, ma soltanto uno dei risultati di partenza rispetto al più vasto intento di avviare azioni crescenti per massimizzare qualità ed efficienza a beneficio dell'utenza".