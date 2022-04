Villa Sofia e Cervello, nominati cinque nuovi direttori

Nuovi direttori per le unità operative semplici a valenza dipartimentale di Villa Sofia e Cervello. Per cinque anni saranno al timone:

Antonino Picone (a Radiologia), Salvo Nicola (Terapia del dolore) Domenico Guarrasi (Chirurgia Robotica), Dario Sajeva (Chirurgia maxillo facciale), Maurizio Finocchiaro (Chirurgia vascolare), Fabio La Gattuta (Radiologia e Neuroradiologia interventistica).

“Un ulteriore tassello - commenta Walter Messina, direttore generale dell’azienda ospedaliera - che si aggiunge al nostro programma gestionale- organizzativo complessivo, volto a perfezionare sempre di più le nostre unità specialitiche e, dunque, la risposta ai bisogni di salute, grazie a professionisti altamente qualificati”.

Antonino Picone laureatasi e specializzatosi all’Università di Palermo in Radiologia, vanta un Master in Comunicazione ed Educazione Terapeutica, aspetto che ha posto al centro del suo impegno assistenziale, accanto al valore delle tecnologie in uso ed emergenti. Sul punto registra un significativo percorso presso il Nucleo Regionale HTA (Health Technology Assessment). In ambito Nazionale cui è stato consigliere presso la sezione di Studio della Società Italiana di Radiologia Medica (SIRM), “Gestione delle Risorse ed Economia Sanitaria in Radiologia”. Ha collaborato alla stesura del Piano Sanitario Regionale 2011-2013, relativamente alla rete del politrauma, quale componente del Comitato Tecnico Scientifico Regionale del Politrauma.

Salvo Nicola laureatosi e specializzatosi all’Università degli Studi di Palermo in Anestesia Rianimazione e Terapia del Dolore. Particolare expertise nelle principali tecniche interventistiche di terapia antalgica compresi Impianto e Gestione di sistemi di neurostimolazione midollare e di pompe per infusione intraliquorale di farmaci. Master di II livello in Terapia del Dolore conseguito presso l’Ateneo di Palermo. Relatore in diversi congressi nazionali e regionali di campo.

Domenico Guarrasi, laureatosi presso l’Ateneo di Palermo e specializzatosi in Chirurgia Generale presso l’Università degli Studi di Messina. Dal 2004 si dedica alla chirurgia robotica. Già coordinatore del progetto chirurgia robotica multidisciplinare intra- aziendale e coordinatore interaziendale progetto chirurgia robotica esteso al territorio. Ha consolidato la sua formazione sul campo presso la Scuola nazionale ACOI (Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani) di Chirurgia Robotica, di Grosseto, “Ospedale della Misericordia”. Vanta anche un Master in Chirurgia Oncologica dell’apparato digerente presso S.C. di Chirurgia Oncologica dell’Ospedale San Giovanni Battista Molinette, Torino.

Dario Sajeva, specializzatosi presso l’Università degli studi di Napoli in Chirurgia Maxillo Facciale. Nella sua formazione vanta in particolare un master di campo presso l’Università La Sapienza di Roma e un training in chirurgia oncologica cranio–facciale presso l’istituto dei Tumori di Milano e in Chirurgia Ortognatica presso L’Istituto di Chirurgia Maxillo Facciale dell’Università i Padova. Ha effettuato una vasta gamma di interventi chirurgici con finalità demolitive, ricostruttive, correttive, su patosi oncologiche, traumatologiche, malformative, dismorfiche e funzionali. Autore di diverse pubblicazioni scientifiche e del capitolo “Il Trauma Maxillo Facciale, in “Trattato di Emergenze ed Urgenze Medico-Chirurgiche”.

Maurizio Finocchiaro, laureatasi e specializzatosi in Chirurgia Vascolare all’università degli Studi di Palermo, ha alle spalle una corposa esperienza nella direzione dell’attività assistenziale e delle attività chirurgiche in elezione, in urgenza ed in regime di pronta disponibilità nell’ambito. Primo operatore in molti interventi chirurgici con tecnica “open” ed “endovascolare”, all’attivo ha numerose pubblicazioni scientifiche e relazioni in congressi nazionali. Responsabile scientifico in numeri corsi d’ambito.

Fabio La Gattuta specializzatosi in Radiologia all’Università degli Studi di Palermo, alle spalle vanta una lunga esperienza in radiologia interventistica e neuroradiologia attestata solo negli ultimi dieci anni da oltre 3700 procedure. Particolare esperienza anche in radiologia diagnostica e interventistica polidistrettuale. Un significativo percorso professionale anche nella Regione Piemonte. Già referente di Angiografia e Angiografia Interventistica e responsabile sezione di Angiografia e Radiologia Interventistica per il PO Villa Sofia- CTO.