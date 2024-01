Villa Sofia, incursione notturna: devastato il reparto di Radiologia

Ancora ospedali nel mirino a Palermo. Registrato un raid vandalico nel reparto di Radiologia dell’ospedale Villa Sofia. Un uomo è entrato nel reparto e ha messo tutto a soqquadro danneggiando i monitor della nuova Tac acquistata grazie ai fondi del Pnrr che doveva entrare in funzione proprio in questi giorni e che adesso non potrà essere utilizzata. In tutte le stanze sono stati registrati dei danni: monitor per terra, frigoriferi con medicinali aperti, attrezzatura danneggiata e lasciata sul pavimento.

Non si tratta della prima incursione notturna: due mesi fa qualcuno era entrato negli spogliatoi del personale dell'unità di Radiodiagnostica di Villa Sofia forzando la porta di accesso per poi rubare quello che ha trovato.

Giuseppe Cimò sindacalista del Cimo (Coordinamento italiano medici ospedalieri), adesso tuona: "Lo avevo detto in tempi non sospetti. I nostri ospedali sono colabrodo e la porta del reparto che resta chiuso di notte era rotta. Chiunque poteva entrare. Ieri quest’uomo ha avuto tutto il tempo di distruggere ogni cosa senza che nessuno lo fermasse. Ho chiesto l’installazione della videosorveglianza e non è stata mai installata. Ieri si è concretizzato un disastro. Mi dispiace essere stato facile Cassandra".

"I locali della Radiologia, a causa della servitù di passaggio del vitto e della lavanderia - si legge in una nota - sono di fatto costantemente aperti e facilmente raggiungibili anche dall’esterno attraverso il tunnel di collegamento con i restanti padiglioni oltre che mediante un accesso esterno accanto al giardino che viene lasciato spesso aperto a fine giornata. Non può infine essere tralasciato l’aspetto relativo alla sicurezza fisica degli operatori e delle operatrici che durante il turno notturno, per svariate ragioni, possono avere necessità di accedere a locali, di fatto abbandonati al proprio destino, col rischio di fare brutti incontri. In considerazione di quanto sopra rappresentato, si chiede alla direzione aziendale di intervenire con la massima urgenza per trovare le idonee soluzioni al problema degli accessi indiscriminati nei locali della Radiologia di Villa Sofia, garantendo la sicurezza dei beni aziendali e di quelli individuali del personale ivi operante nonché la sicurezza stessa dei medesimi operatori sanitari".