Villa Sofia e Cervello, non rinnovati i contratti a 10 psicologi

Una decisione "clamorosa" e "discriminatoria". Viene definita così, attraverso una nota, la delibera con cui pubblicano delibera con cui gli ospedali riuniti Villa Sofia Cervello, ad un solo giorno dalla scadenza degli incarichi dei 18 tra psicologi e psicoterapeuti reclutati con procedura click day per emergenza Covid, sono stati prorogati soltanto i contratti conferiti a 8 psicoterapeuti "mentre vanno a scadenza quelli dei 10 psicologi".

Gli incarichi, regolati da accordi flessibili co.co.co o libero-professionali, scadranno il 31 dicembre. “Nel merito – si legge in una nota -, la determinazione è chiaramente e gravemente discriminatoria, in quanto 9 degli esclusi sono per norma di legge psicoterapeuti, essendo già in possesso del titolo o specializzandi dal terzo anno a seguire. Infatti, come previsto dal Decreto Calabria e succ., tali professionisti possono essere inseriti con incaricati dal terzo anno di specializzazione nella dirigenza sanitaria ed essere successivamente assunti a tempo determinato una volta conseguito il titolo”.

“Oltre all’evidente violazione della norma – proseguono i precari - che consentirebbe la proroga di 17 incarichi come psicoterapeuti e di uno eventualmente come psicologo collaboratore, si osserva l’arbitrarietà della decisione dell’Azienda, che trascura che alcuni psicologi sono anche inseriti nell’elenco degli psicoterapeuti, ma -soprattutto-ad emergenza cessata proroga incarichi conferiti sulla base della cronologia della domanda e non procede né ad una selezione per titoli e/o colloquio, né tiene conto dell’espressa richiesta di alcuni Direttori di proroga anche degli psicologi in servizio presso le proprie Unità operative, come nel caso di UTIR e Neurologia”.