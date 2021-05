Villa Sofia-Cervello, la denuncia della Cisl: "Bonus Covid negato ai lavoratori"

Bonus Covid negato ai lavoratori degli ospedali Villa Sofia-Cervello. La denuncia arriva dalla Cisl Fp Palermo Trapani, che ha scritto una nota al management ospedaliero e ai vertici dell'assessorato regionale alla Sanità.

"In un anno difficile come questo - affermano Michele D'Angelo e Nando Scimone, segretario e vicesegretario aziendale del sindacato agli ospedali Villa Sofia Cervello - i lavoratori dei due nosocomi hanno dovuto fronteggiare un'emergenza sanitaria senza precedenti. Molti si sono contagiati, tutti hanno dovuto sostenere ritmi di lavoro massacranti. Ma questo non viene riconosciuto formalmente perché le istituzioni scelgono di non scegliere, non procedendo alla designazione del componente dei revisori dei Conti".

Le risorse economiche per queste spettanze sono disponibili, come sottolinea la Cisl Fp, ma bloccate dalla mancata nomina del revisore da parte dell'assessorato alla Sanità. “Questi fondi vanno erogati subito - aggiungono D'Angelo e Scimone - perché è un diritto dei lavoratori. L'assessorato alla Sanità ha la possibilità di autorizzare il pagamento del bonus in deroga alla certificazione dei fondi, lo faccia senza ulteriori indugi. Se continua a perdurare questo immobilismo, andremo a piazza Ottavio Ziino per un sit in permanente”.