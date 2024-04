Villa Sofia-Cervello vince il bando Roche per la lotta alla sclerosi multipla

L’azienda Villa Sofia-Cervello ha vinto il bando “Roche per i servizi - A supporto di soluzioni innovative in sclerosi multipla” con il progetto ‘approccio multidisciplinare al disturbo cognitivo in sclerosi multipla, social cognition e riabilitazione cognitiva’, che godrà del finanziamento di 20 mila euro. La selezione e valutazione del progetto è stata affidata a Fondazione Sodalitas, in qualità di partner esterno e indipendente garante di terzietà.

Sabrina Realmuto, vincitrice del bando, vuole creare un percorso diagnostico-riabilitativo individualizzato per il precoce riconoscimento e trattamento del deficit cognitivo, ampiamente riconosciuto come frequente caratteristica clinica nella SM, con particolare attenzione al deficit di elaborazione socio-emotiva, potenzialmente implementabile nel contesto clinico-assistenziale dei centri SM distribuiti sul territorio italiano.

Specializzata in Neurologia, con un dottorato di ricerca in Neuroscienze e disturbi del comportamento e quasi 15 anni di esperienza, la dottoressa Realmuto è responsabile del centro sclerosi multipla del Cervello di Palermo. A commento del premio ha detto: “Attraverso il sostegno di Roche saremo in grado di migliorare la qualità dei servizi assistenziali offerti ai pazienti soprattutto per quanto riguarda l’approfondimento dei disturbi cognitivi. Una quantità sempre più crescente di evidenze ha infatti documentato effetti positivi di programmi di riabilitazione cognitiva in SM e il progetto mira a colmare questo bisogno, definendo un training cognitivo individuale su supporto digitale che includa le abilità di cognizione sociale”.

“Siamo orgogliosi di questo premio, che rappresenta l’ennesimo riconoscimento del lavoro encomiabile svolto quotidianamente dal team di professionisti dedicato ai pazienti con Sclerosi Multipla – ha dichiarato Roberto Colletti, direttore generale Villa Sofia-Cervello e direttore di Neurologia – ed in particolar modo dalla dottoressa Realmuto, nell’interesse della ricerca e della promozione della salute in tutti i suoi aspetti”.

L’edizione 2023 del bando ha previsto un finanziamento complessivo di 240 mila euro. Dal lancio, Roche ha stanziato complessivamente un milione e 130 mila euro per 50 progetti. Allargando il focus a tutti i bandi dedicati all’innovazione in ricerca e ai servizi in tutte le aree terapeutiche a supporto di enti e Associazioni Pazienti, sono oltre 10 i milioni di euro stanziati dall’azienda e dalla sua Fondazione negli ultimi anni.