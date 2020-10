Villa Sofia-Cervello, al via gli aumenti di stipendio

La direzione strategica dell’azienda “Ospedali Riuniti Villa Sofia- Cervello” ha avviato l’iter procedurale finalizzato all’attribuzione della progressione economica orizzontale per l’anno 2020 in riferimento al personale del comparto. Lo prevede una delibera del direttore generale, avente ad oggetto “Presa d’atto accordi sindacali del 28.09.2020 sulle progressioni economiche orizzontali del comparto sanità per l’anno 2020 e sui criteri per incentivi economici per il personale di supporto Alpi, ruoli tecnico e amministrativo non dirigenziale”.

La progressione orizzontale è l'attribuzione di uno stipendio più alto a parità di prestazioni lavorative. Per attività libero-professionale intramuraria (ALPI) si intende l'attività che la dirigenza del ruolo sanitario medica e non medica, individualmente o in équipe, esercita fuori dell'orario di lavoro, in favore e su libera scelta dell'assistito pagante, ad integrazione e supporto dell'attività istituzionalmente dovuta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Inoltre, l’Azienda ha avviato la procedura per definire la necessaria contrattazione integrativa con la parte sindacale dell’area del comparto in merito ai criteri di attribuzione degli incentivi economici al personale di supporto Alpi del ruolo tecnico ed amministrativo non dirigenziale.