Villa Niscemi, dopo i primi lavori la legionella non è sparita: "Servono nuove opere, riapertura fra 2-3 mesi"

Il primo intervento non è bastato a eliminare le tracce di legionella da Villa Niscemi e così, a distanza di otto mesi dalla chiusura che risale allo scorso gennaio, lo spazio rimane ancora chiuso. E sarà così ancora per un po'. Perché secondo quanto fa sapere l'assessore al Verde urbano, responsabile anche di Ville e giardini, Andrea Mineo, sono necessarie altre opere per la riapertura. Tempi? "I lavori volti a rispettare le prescrizioni e le conseguenti verifiche dell'Asp sull'acqua richiederanno un mese. Siamo fiduciosi che nel giro di 2-3 mesi riusciremo a riaprire", risponde l'assessore.

Eppure ad aprile sembrava tutto pronto. Le opere per eliminare il batterio, aveva spiegato il capo di gabinetto del sindaco, Sergio Pollicita, erano state portate a termine e si aspettava soltanto la verifica e il via libera dell'Asp per restituire l'area ai cittadini e la struttura ai dipendenti che prestano servizio in una delle sedi di rappresentanza del Comune. In tanti però continuano a chiedere quando potranno riportare i loro figli o, semplicemente, quando potranno tornare a fare una passeggiata tra i viali della villa. "Da allora mi sembra che non ci siano sviluppi per la riapertura", scrive Gaetano Vitello in un messaggio inviato a PalermoToday.

"Le analisi da noi commissionate - chiarisce oggi Pollicita - avevano dato esito negativo. Ma successivamente quelle condotte dall'Asp hanno riscontrato nuovamente la presenza di legionella. Probabilmente, secondo i tecnici, ciò sarebbe dovuto alla presenza dei cosiddetti 'bracci morti', ovvero punti ormai sconnessi dove però potrebbero formarsi ristagni d'acqua, che favoriscono la proliferazione di legionella".

Tecnicismi a parte, si è dunque reso necessario far ricorso a nuovi lavori. "Alcuni sono già in corso", continua Pollicita. Per altri, "venti giorni fa abbiamo reperito le risorse mediante prelievi dal fondo di riserva (circa 35 mila euro). Ora si va avanti con le procedure di affidamento dei lavori", riferisce Mineo perché non tutte le opere possono essere gestite, in house, dal Comune. "I 35 mila euro - aggiunge Pollicita - non serviranno soltanto all'intervento per le opere idriche necessarie a debellare la legionella. Si faranno altri lavori edili che nel tempo si sono resi necessari".