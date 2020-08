"Contadini in villa", a Villa Filippina torna il mercato dei produttori bio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Torna il mercato dei produttori bio a Villa Filippina, nel cuore di Palermo (piazza San Francesco di Paola, 18). Con il restart del mercato dei produttori “Contadini in villa. Dal produttore a voi” ecco un altro importante tassello nelle attività del parco Villa Filippina.

Da sabato 5 settembre, per tutti i sabati a seguire, dalle 9 alle 14 sotto i portici della monumentale villa, il mercato dei produttori porterà sulla tavola prodotti biologici di ogni tipo e dall’ampia scelta: dai formaggi alle verdure, dalle carni alla frutta, spezie, frutti esotici e tanto altro. Il mercato sarà gestito in totale sicurezza, seguendo le normative anti Covid-19, all'aria aperta per una spesa intelligente e genuina. In collaborazione con Creart eventi. Inoltre, ogni sabato, saranno presenti artigiani, aziende del settore alimentare e dei servizi.

Le aziende che intendono far parte del progetto, nato quasi due anni fa e in continua crescita è possibile contattare parco Villa Filippina al 328 3669549 o inviare un mail a parcovillafilippina@gmail.com.