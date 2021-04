Villa Costa

Verso il recupero di Villa Costa, via libera all'inizio dei lavori

Operai di Reset e Coime in azione dal 26 aprile. Saranno sistemati i viali, le parti in muratura, la fontana e l'area a verde interna. Per quanto riguarda invece l'immobile, oggetto negli scorsi anni di atti vandalici, sarà recintato in attesa del progetto di ripristino