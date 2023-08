Acqua dei Corsari, la villetta tolta ai boss diventerà un centro per bimbi e adolescenti disabili

Collaudato questa mattina (primo agosto) il bene confiscato alla mafia che si trova nel residence a Baia dei Corsari: diventerà un centro socio-educativo per bambini e adolescenti disabili. I lavori saranno ultimati entro ottobre. A condividere l'iniziativa con l'assessore alle Attività sociali Rosi Pennino, i consiglieri comunali Gianluca Inzerillo e Pasquale Terrani, il presidente della seconda circoscrizione Giuseppe Federico, gli uffici del Comune e la ditta appaltante.

"La decisione prima del nostro insediamento era quella di farne un dormitorio - ha dichiarato l'assessore Pennino - ma come amministrazione attiva abbiamo voluto modificarne la destinazione di utilizzo poiché pensiamo che le persone a rischio di grave marginalità devono trovare punti di riferimento e di ricovero che siano vicini alla città e non lontani dai servizi e dai luoghi in cui è possibile valutare i loro percorsi di inclusione. Così, compatibilmente con le grandi potenzialità che questa villetta sul mare può offrire ai più fragili, abbiamo deciso di realizzarvi un centro per bambini e adolescenti disabili".

I lavori prevedono il rifacimento delle pavimentazioni e degli impianti, l'isolamento termico e acustico, l'impermeabilizzazione della struttura e l'installazione di un impianto fotovoltaico. I rappresentanti istituzionali presenti hanno espresso apprezzamento per l'iniziativa, sottolineando "la condivisione di modifica di utilizzo che più si presta alla ubicazione del bene e alle potenzialità della sua strategica collocazione".