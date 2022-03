Villa Cattolica, nella sede del museo Guttuso verrà realizzato un ristorante gourmet

L’amministrazione comunale di Bagheria ha deciso di destinare un'area di Villa Cattolica, sede del museo Guttuso, alla realizzazione di un ristorante di alta cucina. L’avviso di manifestazione di interesse per i soggetti interessati, scaricabile dall’albo pretorio on line del comune alla seguente url: https://bit.ly/3KrsGfY , scadrà alle ore 12.00 del 14 marzo 2022.

"Negli ultimi anni molti imprenditori e ristoratori hanno investito nei palazzi storici dove sono nati ristoranti gourmet, in molti casi gestiti da nomi blasonati del mondo della cucina e chef stellati - dice il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli - abbiamo deciso di destinare un'ala di villa Cattolica, famosa villa settecentesca dove ha sede il Museo Guttuso con le opere del grande artista bagherese Renato Guttuso, per la realizzazione di un ristorante di alta cucina e di una caffetteria dove i clienti potranno gustare le pietanze in un luogo intriso di storia con la possibilità di poter visitare un museo con preziose opere d'arte di prestigiosi artisti del Novecento".

"Da quando ci siamo insediati – ha dichiarato il primo cittadino – abbiamo rimarcato che Bagheria oltre ad essere “Città delle Ville” è anche “Città del Gusto”. Realizzare all'interno di un bene monumentale come Villa Cattolica un ristorante di alta cucina coniuga quella che è la gastronomia bagherese con le nostre bellezze architettoniche ma anche con un museo. La possibile nascita all'interno di Villa Cattolica di un ristorante s'inserisce sulla visione che noi abbiamo di “Bagheria Città delle Ville e del Gusto. La valorizzazione della gastronomia e quindi l'utilizzo delle materie prime locali ha un valore assolutamente culturale oltre che gastronomico".

Responsabile unico del procedimento di gara è il geometra Onofrio Lisuzzo, cui ci si può rivolgere per richiedere informazioni per la manifestazione di interesse: o.lisuzzo@comune.bagheria.pa.it Pec: cultura.1@comunebagheria.telecompost.it. Sul sito web comunale oltre all’avviso esplorativo è disponibile il modello di domanda, il protocollo di legalità, la planimetria ed il patto di integrità. Ai soggetti interessati verranno spediti il capitolato e gli ulteriori elaborati di gara utili per la presentazione dell’offerta Le manifestazioni di interesse che saranno presentate hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte.

Possono presentare domanda imprenditori singoli e società di persone, di capitali e cooperative e forme associative previste dall’art.45 del D.Lgs. n. 50/2016. On line https://bit.ly/3KrsGfY possono essere reperite tutte le informazioni per i requisiti di partecipazione. La durata della concessione è fissata in 8 anni, rinnovabili per altri 6 mesi per consentire il passaggio di consegne ad altro eventuale operatore economico. Il canone di concessione mensile a base d’asta, su cui effettuare il rialzo è paria 2.000,00 + IVA di legge. La procedura di aggiudicazione seguirà il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.