"Dj in consolle e in pista in 300 senza mascherina", Villa Bordonaro chiusa per 5 giorni

Serata interrotta dall'arrivo della polizia e cancelli chiusi per cinque giorni per Villa Bordonaro, in via delle Croci. I controlli sono scattati venerdì sera quando una pattuglia della divisione di polizia amministrativa e sociale della Questura ha accertato che era in corso "uno spettacolo musicale con una band e, a seguire, uno spettacolo musicale con dj set".

All’evento, pubblicizzato sui social dalla stessa band, erano presenti 300 persone. Secondo quanto reso noto "la maggior parte non indossava mascherina". E' scattata la sanzione amministrativa accompagnata dalla sospensione dell’attività per 5 giorni. Il titolare del locale è stato segnalato all’autorità giudiziaria "per avere consentito lo svolgimento di attività da ballo senza essere in possesso della prescritta licenza".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si tratta solo dell'ultimo di un lungo elenco di locali dove nel weekend le forze dell'ordine hanno fatto dei controlli. In un pub di via Carducci, caso più eclatante, i clienti non hanno gradito l'invito a indossare la mascherina fatto dalla polizia municipale e hanno reagito aggredento i vigili.