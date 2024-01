Il Consiglio di giustizia amministrativa cambia sede, dal 7 febbraio udienze a Villa Belmonte

Il Consiglio di giustizia amministrativa (Cga) lascia i locali di via Cordova. Dal 7 febbraio prossimo le udienze si terranno nella nuova sede di Villa Belmonte. A darne notizia è il presidente Ermanno De Francisco con una nota inviata alle associazioni degli avvocati amministrativisti.

Villa Belmonte, complesso immobiliare che si trova nella zona dell'Acquasanta, è stata dichiarata monumento nazionale con decreto del ministro della Pubblica istruzione del 17 aprile 1949. Recentemente è stata restaurata: i lavori di manutenzione straordinaria sono stati eseguiti dalla Regione. Alla villa si accede dall'ingresso, con cancello e colonne ornate, sulla via Cardinale Rampolla, a pochi passi da Villa Igiea.