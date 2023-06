Più vigili in strada, grazie a fondi ministeriali 120 agenti lavoreranno 5 ore in più a settimana

Più vigili urbani in strada. Da lunedì 19 giugno fino al 31 dicembre, 120 agenti di polizia municipale con contratto part time passeranno da 30 a 35 ore di servizio a settimana. Un incremento che si è reso possibile grazie al fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana dei Comuni (relativo al triennio 2021-2023), finanziato dal ministero dell'Interno con un milione per il 2022 e un milione per il 2023.

Gli agenti, già convocati dal settore delle Risorse umane del Comune per firmare i contratti, "saranno tutti impegnati in servizi stradali e di vigilanza: in totale lavoreranno 20 ore in più al mese". A dirlo è l'assessore al Personale Dario Falzone, che aggiunge: "Quest’ultimo provvedimento, in continuità con il percorso intrapreso nel corso del 2022 e all’inizio di quest’anno, si è reso necessario poiché il precedente aumento ore si riferiva ad agenti di polizia municipale con contratto a 23 ore che aumentavano il proprio orario fino a 30 ore. Mentre, com'è noto, dall’1 marzo è stata data la possibilità a tutto il personale a tempo parziale di sottoscrivere contratti a 30 ore settimanali a tempo indeterminato".

"Ora, grazie al progetto di potenziamento e soltanto fino al 31 dicembre, presteranno servizio per 35 ore settimanali. Quasi quanto un full time", conclude l'assessore.