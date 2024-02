Vigili presi a sassate, solidarietà della Uil Fpl Sicilia e Palermo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Uil Fpl Sicilia e Palermo esprime solidarietà ai vigili che hanno subito una ingiustificata aggressione in via Trinacria e viale Campania. “Siamo lieti - affermano Totò Sampino, segretario generale, e Rosi La Mattina, segretaria aziendale - che non sia accaduto nulla di grave. Siamo solidali con gli uomini e le donne della polizia municipale che continuano a fare il proprio dovere anche in carenza di organico e con una microcriminalità crescente. Sono lavoratori e lavoratrici che ogni giorno si occupano della sicurezza e della salute pubblica, non possono essere presi di mira da questi criminali. Per questo ringraziamo il comandante Angelo Colucciello, sempre vicino ai propri colleghi”.