Calci e pugni ai vigili, è ancora movida violenta in centro: "Episodi troppo frequenti, ora basta"

Ancora un'aggressione ai danni dei vigili urbani. Ancora movida violenta. Due agenti della polizia municipale sono stati aggrediti nei pressi della Vucciria. E' successo nella notte tra venerdì e sabato in una delle zone più calde della movida in centro. I due vigili sono stati inviati dalla sala operativa per un controllo in via Chiavettieri dove fino a tarda notte si riuniscono decine di giovani.

Una volta arrivati non hanno avuto neppure il tempo di scendere dall’auto che uno di loro è stato colpito con una bottiglia in faccia. Poi sono stati presi a calci e pugni da un gruppo di giovani. Non appena sono stati chiamati i rinforzi, tutti sono fuggiti via.

“Non è più tollerabile che i colleghi siano vittime di aggressioni – dice Nicola Scaglione, segretario del provinciale Csa Cisal –. In questo clima non è possibile inviare una sola pattuglia in queste zone calde e soprattutto di notte. Chiederemo iniziative a tutela degli agenti in servizio e misure per contrastare questi episodi che ormai si ripetono con troppa frequenza”.

Sono in corso le indagini per risalire agli aggressori. "E' un atto grave, non c'è più alcun rispetto o timore per le istituzioni e il centro storico è sempre più violento - dice invece Antonio Nicolao - vicepresidente della prima circoscrizione che esprime solidarietà ai due agenti della polizia municipale -. Ma lo Stato dov'è? Ma dove sono le istituzioni che hanno la responsabilità e la delega sulla sicurezza? Le riunioni in prefettura con il comitato per l'ordine e la sicurezza non hanno migliorato la situazione, si continua a rubare, saccheggiare, spacciare e ad assistere ad atti di violenza in modo talmente così spudorato che molti cittadini hanno perso la fiducia nelle istituzioni. Il sindaco ammetta che la situazione è fuori controllo e chieda aiuto al prefetto. Qui non si può assicurare la sicurezza. Nulla è cambiato dopo il corteo del 12 giugno, dove oltre cento cittadini gridavano più sicurezza e legalità per Palermo. Si prenda atto che non si riesce ad arginare questo fenomeno, lo Stato a livello centrale deve aumentare le forze dell'ordine in città, tutto il resto sono promesse vuote".