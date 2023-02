Residenti esasperati, vigili irrompono nei pub di via La Lumia e via Sella: scattano multe e sequestri

Operazioni dei vigili contro la movida selvaggia. Nel fine settimana appena andato in archivio gli agenti della polizia municipale sono intervenuti in via La Lumia e in via Quintino Sella su esposto dei residenti e nell'area tra corso Vittorio Emanuele e Quattro Canti. Effettuati quattro provvedimenti di chiusura, emessi dal Suap, scaturiti da precedenti controlli, in via Discesa dei Giudici, in via Nunzio Morello, in piazzetta della Messinese e in piazza Rivoluzione. La polizia municipale non ha fornito i nomi dei locali sottoposti a controlli.

"In un locale in via La Lumia - dicono dal comando - dove gli agenti sono intervenuti su esposto dei residenti, al momento del sopralluogo era in corso un evento musicale con emissioni sonore e diffusione amplificata a porte aperte, oltre l'orario consentito, con la presenza di numerosi clienti. Inoltre l'intera porzione di marciapiede e di sede stradale antistante era occupata con numerosi arredi e attrezzature a servizio dell'attività, costringendo così le auto a deviare su altre strade. Dal controllo visivo, formale e documentale dell'attività, sono emerse numerose violazioni amministrative e penali".

Alla fine sono scattate multe per oltre 1.500 euro e il sequestro amministrativo cautelare delle apparecchiature. "Successivamente, con ordinanza del Suap - si legge in una nota - sarà applicata la sanzione accessoria della chiusura coatta di cinque giorni dell'attività".

Copione simile anche in un locale in via Quintino Sella. Gli agenti sono intervenuti sempre su esposto dei residenti: durante il sopralluogo era in corso un evento musicale "con emissioni sonore e diffusione amplificata a porte aperte, oltre l'orario consentito, con la presenza di numerosi avventori. Dal controllo visivo, formale e documentale dell'attività, sono emerse violazioni per l'attività illecita di intrattenimento musicale a porte aperte oltre l'orario consentito". Sono scattati anche in questo caso sequestro di apparecchiature e multe. Successivamente, con un'ordinanza del Suap, sarà applicata la sanzione accessoria della chiusura coatta di cinque giorni.