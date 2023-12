Fumo in via Ruggero Settimo, vigili del fuoco da Optissimo: solo un guasto al sistema antincendio

Lo scenario che si è presentato davanti agli occhi dei vigili del fuoco sembrava essere il preludio di un lungo intervento per spegnere le fiamme in un negozio del centro, e invece si trattava solo di un falso allarme. I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera, poco dopo le 21, in via Ruggero Settimo dopo l'attivazione dell'impianto d'allarme del negozio Optissimo Grand Vision, che si trova all'angolo con via Mariano Stabile, da cui usciva una grossa quantità di fumo di colore chiaro.

Le squadre del 115 arrivate dal Comando provinciale hanno effettuato un sopralluogo senza però notare alcuna fiamma nell'attività commerciale, dove attualmente sono in corso dei lavori di ristrutturazione. Per cause ancora da accertare l'impianto antincendio è entrato in funzione come se avesse rilevato fonti di calore non controllate, attivando così l'emissione di una grossa quantità di anidride carbonica che serve a "togliere" ossigeno al fuoco per limitare la combustione.