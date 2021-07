Vigili del fuoco, ecco Aquilino: si insedia il direttore regionale per la Sicilia

"Esprimo un sentito ringraziamento all'uscente direttore regionale dei vigili del fuoco Gaetano Vallefuoco per il lavoro svolto con grande impegno a tutela della sicurezza dei siciliani e quindi anche dei cittadini di Palermo. Al nuovo direttore Ennio Aquilino rivolgo i miei auguri di buon lavoro per il suo nuovo incarico". Così, in una nota, il sindaco Leoluca Orlando ha commentato il cambio della guardia ai vertici dei vigili del fuoco.