Vigili del fuoco Ustica: i consiglieri comunali scrivono alle istituzioni preposte

La stagione turistica è ormai avviata e ad oggi, presso l'Isola di Ustica, non è presente un presidio fisso di Vigili del Fuoco. I Consiglieri Comunali del Gruppo Consiliare "TUTTI INSIEME PER USTICA" - Comune di Ustica, questo pomeriggio hanno scritto alle Istituzioni preposte chiedendo "che si dia seguito alla Legge 87/2004, Art 3, secondo cui tutte le Isole Minori della Sicilia, hanno il diritto di avere una postazione fissa del servizio tecnico urgente Vigili del Fuoco". I Vigili del Fuoco non garantiscono soltanto lo spegnimento degli incendi, ma svolgono anche attività di prevenzione, soccorso urgente, protezione civile ed intervengono nei casi di dissesti statici e soccorso in mare od in zone impervie. L'Isola di Ustica, inoltre, da quanto si evince dall'Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I. aggiornato al 2021), presenta numerose criticità: 48 punti dissesti di crollo attivo, tra cui molteplici di rischio R4 e pericolosità P4. Ad oggi il Servizio è “assicurato” per mezzo di invio di personale esclusivamente proveniente da Palermo (quando le condizioni meteo - marine sono favorevoli). Una simile situazione, oltre a determinare costi ingenti e possibili difficoltà in caso di condizioni climatiche sfavorevoli - come al verificarsi di mareggiate e/o eccessivo vento - è all'origine di forti problematicità nello svolgimento del servizio. È indispensabile attivare sull'Isola, un presidio fisso con i Vigili del Fuoco locali.