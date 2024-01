Guerra alla doppia fila in corso Finocchiaro Aprile, 36 vigili in azione: 90 multe in una mattina

Novanta auto multate, 500 chili di merce sequestrata, 36 vigili in azione. Sono solo alcuni numeri della maxi operazione messa a segno questa mattina dalla polizia municipale in corso Finocchiaro Aprile per contrastare la sosta selvaggia e l'abusivismo commerciale. Gli agenti hanno eseguito accertamenti in otto "attività economiche a posto fisso". "Sono state riscontrate alcune irregolaritá per l'occupazione abusiva di suolo pubblico e sottoposti i titolari a più accurata verifica sulla regolarità sotto l’aspetto dei tributi comunali e della pubblicità", dicono dal comando dei vigili.

Sotto la lente sono passati anche gli ambulanti della zona. A tre venditori, privi di licenza, è stata contestata la presenza dei loro banchetti di vendita su corso Finocchiaro Aprile. Sequestrata merce per un totale di 500 chili, che è stata a fine giornata già devoluta in beneficenza ad una delle case famiglia cittadine.

"Ad altri tre venditori ambulanti sono state contestate più gravi violazioni, anche a carattere penale - proseguono dal comando - per la vendita di alimenti in mancanza di scia sanitaria e per le particolari norme sulla vendita del pane, con sanzioni di 5 mila euro ciascuna. Rimossi anche oggetti e attrezzature che ingombravano gli incroci, liberando così spazi importanti".

Nell'ambito dei controlli sono stati allestiti numerosi posti di controllo nel corso dei quali le pattuglie che hanno preso parte all'operazione, hanno messo in atto un'importante azione di repressione della sosta selvaggia, "che quotidianamente ostacola la circolazione su corso Finocchiaro Aprile e di controllo su posti riservati ai disabili, attraversamenti pedonali, scivoli e marciapiedi - aggiungono dal comando dei vigili -. Non è stato trascurato il controllo dei veicoli in transito che è stato effettuato con l’ausilio di un ufficio mobile".

Sono stati elevati 90 avvisi per violazione del codice della strada per doppia fila, per sosta su attraversamenti pedonali, per sosta nei posti riservati a persone con disabilità senza averne titolo, o per chi ha parcheggiato negli incroci. In tutto - sempre in corso Finocchiaro Aprile - 21 auto sono state rimosse perché in divieto di sosta.

Per rendere più scorrevole la circolazione dell’intera zona altre pattuglie munite di "Street Control" hanno controllato i principali assi viari tra i quali via Dante, via Lascaris, via Marconi sanzionando 83 veicoli in sosta in doppia fila. Rimossi anche sei veicoli che giacevano in stato di abbandono e sequestrate tre auto in sosta senza assicurazione. Avviate a confisca altri due veicoli che risultavano già sottoposti a sequestro. Nei punti di controllo, 81 veicoli di ogni tipo sono stati sottoposti a verifica; sono stati così sequestrati altri quattro mezzi che circolavano senza assicurazione. Pizzicato pure un automobilista che guidava senza patente e un altro con patente scaduta. Infine sono stati sottoposti a fermo tre motocicli perché il conducente non indossava il casco e sono state sequestrate due bici elettriche irregolari.