"Posso parcheggiare qui?", "No, è zona rimozione": due vigili aggrediti in via Mariano Stabile

Pomeriggio di tensione ieri in via Mariano Stabile per due agenti della polizia municipale impegnati in un'attività di controllo in centro. "Uno sconosciuto ci ha aggrediti soltanto perché, rispondendo a una sua domanda, gli abbiamo detto che non poteva parcheggiare in zona rimozione", racconta uno dei due vigili. Gli agenti sono finiti al pronto soccorso di Villa Sofia dove sono stati visitati e dimessi con sette giorni di prognosi: uno dei due ha riportato un trauma cervicale, l'altro un trauma al ginocchio destro.

I fatti si sono verificati all'altezza del numero civico 119 di via Stabile, quasi all'altezza dell'incrocio con via Wagner. I due agenti erano a bordo di un furgoncino, stavano redigendo gli atti di alcuni verbali e attendevano l'arrivo di un carro attrezzi per il prelievo di un veicolo risultato privo di assicurazione. A un certo punto, un automobilista ha chiesto loro se poteva lasciare la macchina su quel lato della strada dove vige un divieto di sosta con zona rimozione. Alla risposta negativa da parte dei vigili, l'uomo avrebbe prima avuto un battibecco con gli agenti, poi li avrebbe offesi e minacciati e infine si sarebbe scagliato contro di loro e li avrebbe colpiti con calci e pugni. Successivamente avrebbe anche rifiutato di fornire le proprie generalità.

Sul posto, su richiesta degli agenti della polizia municipale, sono dunque giunti i carabinieri che hanno identificato l'automobilista. I vigili sporgeranno denuncia per l'accaduto.