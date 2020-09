Vigile del fuoco positivo al Coronavirus, 22 colleghi in quarantena

Un vigile del fuoco positivo al Covid-19. Un caso di positività è stato registrato all'interno del distaccamento di Brancaccio mentre altri 22 colleghi sono stati messi in quarantena a scopo precuazionale in attesa di ricevere i risultati dei tamponi rinofaringei. Il primo contagio sarebbe stato individuato prontamente, evitando con ogni probabilità che il virus continuasse a propagarsi silenziosamente nella sede periferica del 115.

Dopo il primo caso emerso i locali di via Filippo Pecoraino del Comando provinciale, come da protocollo, sono stati sanificati. "Il nostro vigile del fuoco si trova a casa e sta bene - spiega a PalermoToday il comandante Agatino Carrolo - e come lui anche gli altri 22 colleghi. Abbiamo rimodulato il dispositivo di soccorso e dunque riusciremo a garantire il servizio senza problemi".