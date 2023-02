Vigilanza privata, scatta la mobilitazione: "Contratto scaduto da oltre 8 anni"

Contratto scaduto nel 2015, salari troppo bassi che mortificano la professionalità delle addette e degli addetti del settore vigilanza privata e servizi fiduciari. Mentre la trattativa è ancora al palo, nell’ambito delle iniziative a sostegno della vertenza promosse dalle segreterie nazionali, Filcams Sicilia, Fisascat Sicilia e Uiltucs Sicilia scendono in piazza.

La mobilitazione il cui leitmotiv è “Mettiamo in sicurezza chi garantisce sicurezza” partirà il 27 febbraio prossimo con concentramento a Palermo 9,30 in piazza Croci dove si raduneranno le lavoratrici e lavoratori di tutte le strutture territoriali della regione dei tre sindacati Filcams Cgil Sicilia, Fisascat Cisl Sicilia e Uiltucs Sicilia. Un corteo partirà per dirigersi verso la Prefettura di Palermo.

“Dopo anni di trattative andate a vuoto, scendiamo in piazza con gli addetti alla sicurezza per l’inaccettabile fase di stallo, per tempi e modi, della trattativa per il rinnovo contrattuale di settore - dichiarano Giuseppe Aiello, Giusi Sferruzza e Marianna Flauto rispettivamente per Filcams Sicilia, Fisascat Sicilia e Uiltucs Sicilia - il settore della vigilanza privata e dei servizi fiduciari è parte fondamentale, sia nel pubblico che nel privato, per la tutela della sicurezza. Nonostante questo, il mancato rinnovo del Ccnl si traduce, nei fatti, nel mancato riconoscimento delle professionalità, dell’abnegazione e della responsabilità con cui migliaia di addette e gli addetti di settore impiegati non soltanto nella regione Sicilia continuano, quotidianamente, ad assicurare servizi all'intera collettività e ai quali, contestualmente, continuano ad essere negati aumenti salariali, diritti e tutele".

"Rivendichiamo – proseguono i sindacalisti - il diritto a un salario dignitoso ancor più in questo momento storico ove le spinte inflazionistiche e il caro energia mettono fortemente in difficoltà il potere di acquisto delle lavoratrici e dei lavoratori del settore. Chiediamo maggiori tutele e garanzie ai rischi che corrono ogni giorno per garantire la sicurezza alla collettività che devono passare anche anche da orari di lavoro che permettano di conciliare lavoro e famiglia. In Sicilia – sottolineano - sono migliaia di addetti che svolgono vigilanza in luoghi sensibili quali aeroporti, porti, banche, ospedali, tribunali, trasporto valori, nei caveau e nei cantieri”.

I sindacati quindi aggiungono: “Quella del mancato rinnovo del contratto di settore allo stato attuale è praticamente divenuta una vertenza emblema tra i settori merceologici da noi seguiti. Per questa ragione – concludono Aiello, Sferruzza e Flauto - lanciamo un appello a tutte le lavoratrici e lavoratori dei settori commercio, turismo, servizi e terziario affinché il 27 febbraio si uniscano a noi per esprimere solidarietà e vicinanza alle addette e agli addetti della vigilanza privata e servizi fiduciari per la situazione inaccettabile che stanno vivendo da ben 8 anni”.