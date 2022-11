"Basta, 13 auto rubate in una serata sono troppe": via dell'Olimpo far west, il Country ingaggia vigilanza privata

Durante un mercoledì universitario sarebbero arrivati addirittura a rubare 13 auto. Mentre via dell'Olimpo si trasforma in un far west, il titolare del Country corre ai ripari e ingaggia una società privata che si occupa di vigilanza per presidiare la strada. E se il "record" di auto rubate è stato messo a segno di mercoledì, è però nel fine settimana che la situazione in via dell'Olimpo da mesi si complica ancora di più.

Da qui la scelta di ingaggiare una società di metronotte. "Ci impegniamo - spiega Vincenzo Di Fresco a PalermoToday - per garantire divertimento e sicurezza al tempo stesso. Così via dell'Olimpo sarà battuta a tappeto per tutta la notte, dalle 23 fino alle 3, dall'inizio alla fine di ogni serata, per non fare trovare ai nostri clienti brutte sorprese all'uscita".

E se il furto di motorini o macchine di chi si trova al Country non va a segno, allora si ripiega su danneggiamenti di ogni specie: graffi a fiancate e sportelli, specchietti rotti, ruote bucate. Sono Fiat 500, Panda e Lancia Y le auto che finiscono sempre di più nel mirino. "In una stagione sono state rubate centinaia di macchine - puntualizza Di Fresco - e quindi sono corso ai ripari. Questi vigilantes, della società Metronotte d'Italia, sono autorizzati a intervenire e a chiamare le forze dell'ordine. Faranno le ronde ogni qualvolta lo riterremo opportuno. Per noi questo servizio ha un costo, ma la sicurezza non ha prezzo e quindi è necessario".

Un segnale per dissuadere pessime azioni e collaborare con il commissariato di polizia di zona (in questo caso il commissariato San Lorenzo), non ancora autorizzato a presidiare con le sue pattuglie le vie intorno ai luoghi della movida, così come il sindacato di categoria ha più volte chiesto. "Il protocollo non è ancora stato ratificato - conclude Di Fresco - anche se è un working progress tra il nostro sindacato, Silb, prefettura e questura. Aspettiamo il via ufficiale. Intanto arginiamo il problema così, investendo su un servizio destinato esclusivamente alla salvaguardia delle vetture dei clienti".

E sempre a proposito di sicurezza, sono stabili ma gravi le condizioni del buttafuori della discoteca di via dell'Olimpo che lo scorso mese per non aver fatto entrare gratis un gruppetto di ragazzini è stato aggredito a sangue e ora rischia di perdere un occhio e restare invalido per sempre. Dopo un primo intervento, nei prossimi giorni tornerà per la seconda volta sotto ai ferri. Mentre l'addetto alla sicurezza non è ancora tornato al lavoro, degli aggressori - che immediatamente dopo aver scagliato il pugno si sono dati alla fuga - ancora nessuna traccia.