Superato il limite di arsenico, vietato usare l'acqua del rubinetto a Termini Imerese

L'Amap informa che dopo il campionamento e la successiva analisi di laboratorio dell’Asp competente è stato riscontrato un superamento del limite di arsenico nelle acque in uscita dal serbatoio Brocato di Termini Imerese. Per questo - si legge in una nota - per tutta la popolazione del Comune non dovrà utilizzare l'acqua per scopi domestici, per l'igiene personale e la preparazione del cibo. Il sindaco di Termini Imerese Maria Terranova ha emanato un'apposita ordinanza.

Non appena ricevuto l’esito dall’Asp, l'Amap ha immediatamente attivato i controlli interni e le verifiche finalizzate al ripristino delle normali condizioni di erogazione. "Ogni aggiornamento - conclude la nota - sarà disponibile sul sito www.amapspa.it ovvero telefonando al numero 091.279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso)".