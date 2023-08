Divieto di dar da mangiare a cani e gatti randagi a Castelbuono, contro il sindaco insorge anche la Lav

Contro l'ordinanza del sindaco di Castelbuono, Mario Cicero che vieta di "somministrare alimenti di qualsiasi natura, anche sterilizzanti, a volatili, cani e gatti randagi da parte dei cittadini su aree pubbliche o aperte al pubblico, centro urbano e zone limitrofe, Parco Rimembranze e Parco Santa Croce con espresso divieto di gettare granaglie, sostanze e scarti/avanzi alimentari", insorge anche la Lav, che - come già aveva fatto un'altra associazione animalista, l'Oipa - chiede l'immediata sospensione del provvedimento.

"Siamo indignati - dicono dalla Lav - affamare gli animali randagi, oltre a essere eticamente inaccettabile, è illegittimo come ha acclarato copiosa giurisprudenza sul tema. Provvedimenti del genere vanno in contrasto con la responsabilità, posta in capo ai sindaci, di tutelare il benessere degli animali presenti sul territorio comunale e finiscono per arrivare a risultati opposti rispetto a quelli che ci si prefigge. Animali non più accuditi che vagano affamati e che più facilmente si ammalano non favoriscono certamente l'igiene e il decoro urbano. Strumento realmente efficace per combattere il randagismo, invece, è la sterilizzazione degli animali. Chiediamo quindi - si legge in una nota - al sindaco Mario Cicero l'immediata sospensione e il ritiro dell'ordinanza, riservandoci di intervenire con ulteriori azioni legali che riterremo opportune. In caso di mancato adempimento da parte sua, ci rivolgeremo al prefetto Maria Teresa Cucinotta".