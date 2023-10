Morto Franco Russo, coinvolto nelle inchieste di mafia al Borgo: la questura vieta i funerali pubblici

Niente funerali pubblici per disposizioni della questura. Così ha deciso il neo questore Maurizio Calvino dopo la morte di Franco Russo, commerciante il cui in passato è stato associato alla famiglia mafiosa di Borgo Vecchio e che, dopo il suo coinvolgimento in un’inchiesta condotta dai carabinieri che aveva portato per lui una condanna a 2 anni e mezzo. Nonostante le disposizioni nel quartiere in tanti hanno voluto omaggiare un tributo all’uomo morto due giorni fa, all’età di 62 anni, depositando alcune corone di fiori vicino alla sua abitazione.

La condanna, diventata definitiva nel 2016, era frutto dell’operazione dei carabinieri Hybris scattata a luglio 2011, quando vennero arrestati boss del calibro di Giovanni Nicchi e Filippo Annatelli. Nel 2013 la guardia di finanza aveva eseguito un sequestro nei confronti di Russo mettendo i sigilli alla sua attività all’ingrosso di carta, diversi appartamenti al Borgo e disponibilità finanziarie per oltre un milione di euro. Grazie alle indagini erano emersi anche alcuni retroscena su una sparatoria tra i Tantillo e la famiglia di Franco Russo che era costretto temporaneamente ad allontanarsi.

La Corte d’Appello di Palermo, sezione Misure di prevenzione, con un provvedimento del 2021 ha confermato il decreto di confisca dell’impresa, divenuto irrevocabile a febbraio 2022 dopo che la Cassazione aveva dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dagli avvocati. Alla luce di una valutazione generale e sulla scorta di quanto previsto dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, il questore ha vietato la celebrazione dei funerali pubblici ed eventuali cortei funebri lungo le strade del quartiere.