VIDEO | L'uomo trovato morto sui monti di Cinisi, nelle ricerche decisivi i droni

Si sono concluse le operazioni di ricerca di Luigi Firenze, l'uomo di 81 anni, scomparso domenica scorsa da Partanna. Sarebbe dell'anziano, infatti, il corpo privo di vita recuperato oggi dai vigili del fuoco nella zona della Grotta dell'Aquila, sui monti della zona di Cinisi.

Le ricerche erano iniziate nei giorni scorsi dopo le segnalazioni dei familiari e il ritrovamento dell'auto dell'uomo in un sentiero in località Piano Margi. Questa mattina con l'ausilio dei droni è stata notata una sagoma riconducibile ad un uomo e dopo aver determinato le coordinate del punto con l'ausilio del personale Tas (topografia applicata al soccorso) presente sul posto, sono state inviate le unità del nucleo cinofili regionale. Dopo aver constatato che si trattava di un uomo, considerata la zona impervia e le difficoltà del recupero, è stato richiesto l'intervento del nucleo elicotteri dei vigili del fuoco di Catania.

Il corpo, che si trovava in un costone roccioso è stato recuperato e trasportato in corrispondenza del posto di comando avanzato dei vigili del fuoco, allestito affidata alla polizia mortuaria del Comune di Palermo per il trasporto presso la camera mortuaria del Policlinico dove verrà effettuata l'identificazione della salma da parte dei familiari. Le operazioni tecniche sono state coordinate dai vigili del fuoco con l'ausilio del personale del Corpo forestale della Regione siciliana, i carabinieri della stazione di Carini e i volontari del Cnsas, corpo nazionale soccorso alpino speleologico. Le operazioni sono state svolte secondo le procedure previste dal Piano per la ricerca di persone scomparse della Prefettura di Palermo e coordinate per l'intero periodo dalla stessa Prefettura.