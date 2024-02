Posta un video sui social in cui spara con un fucile: arrestato un trentenne

Un video postato sui social con una coppia armata di fucile da caccia che spara in aperta campagna. E' proprio per via delle immagini, nelle quali si sono imbattuti i carabinieri, che adesso un trentenne di Sciara è stato arrestato, mentre la donna che era con lui è stata denunciata per detenzione e porto abusivo di armi e munizioni ed esplosioni pericolose.

A condurre le indagini sono i militari della stazione di Sciara che, dopo aver individuato la coppia di indagati, hanno deciso di perquisire la loro abitazione. E' così che hanno trovato due fucili da caccia e circa 130 cartucce. Per il trentenne sono scattate le manette, mentre la sua fidanzata, di 26 anni, è stata denunciata.

Gli accertamenti hanno consentito di risalire anche al proprietario dei fucili, un parente dell'arrestato che si trova all'estero per motivi di lavoro: la sua posizione è al vaglio della Procura di Termini Imerese.