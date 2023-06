VIDEO | Sferracavallo, divieto di balneazione solo sulla carta: niente cartelli e c'è chi si tuffa

Nel filmato girato da Gianni Giordano nella zona conosciuta come gli "scivoli" nessuna segnaletica nonostante l'ordinanza emessa lo scorso 23 giugno da Lagalla a seguito delle analisi dell'Asp, che hanno rilevato la presenza di batteri fecali in mare

Il divieto di balneazione a Sferracavallo a causa dei batteri fecali rilevati in mare? Al momento è solo sulla carta. Sì, perché a parte l'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Lagalla lo scorso 23 giugno con il quale vengono dichiarati off limits gli specchi d'acqua che vanno dalla Baia del Corallo fino a via del Tritone, sulla costa della borgata non è ancora comparso alcun cartello.

A segnalarlo a PalermoToday è Gianni Giordano, che ha inviato un video girato ieri 27 giugno davanti alla scogliera nel punto conosciuto come gli "scivoli di Sferracavallo". Nelle immagini, filmate da Giordano, se da un lato non si vede la segnaletica, sullo sfondo invece c'è chi, probabilmente non sapendo del divieto, è immerso in mare.

In quel mare dove dalle analisi dell'Asp è stato rilevato il superamento del valore limite stabilito per gli entorococchi intestinali, in alcuni casi fino a 10 volte sopra la soglia prevista per legge. Gli entrorococchi intestinali sono batteri che fanno parte della flora microbica intestinale umana e animale. La loro presenza in mare è indice di contaminazione fecale.