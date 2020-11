Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

VIDEO | Scuole chiuse, i genitori: "I nostri figli a casa stanno male"

Dall'Arenella ad Altarello, passando per il centro, tra le mamme e i papà c'è apprensione dopo l'annuncio del sindaco. Solo qualcuno pensa che sia una scelta giusta. "Abbiamo difficoltà con il lavoro ma soprattutto nessuno considera lo stress dei bambini". E ancora: "Io ho 5 figli ma non ho 5 pc per farli collegare..."