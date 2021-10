VIDEO | Ruota panoramica, Samonà smorza le polemiche: "Vincoli rispettati, così restauriamo il Palchetto della musica"

L'assessore regionale ai Beni culturali interviene sul dibattito in merito all'attrazione targata Aperol spuntata in piazza Ruggero Settimo e che ancora prima della messa in funzione aveva già scatenato l'ira di molti sui social: "Ci sono le autorizzazioni, l'azienda verserà 25 mila euro"