VIDEO | Sferracavallo, calci e pugni alle giostre: terza rissa in due settimane

Nella serata dei fuochi d'artificio che hanno salutato i festeggiamenti per i santi Cosma e Damiano, un nuovo episodio di violenza nella borgata marinara. Indagini in corso

La festa dei Santi Cosma e Damiano macchiata dalla violenza. Ieri a Sferracavallo si è verificata la terza rissa in due settimane. Nella serata dei fuochi d'artificio che hanno salutato la tradizionale manifestazione in omaggio dei due patroni della borgata, il caos è scoppiato in piazza Beccadelli nella zona in cui si trovano le giostre.

In un video, postato anche sui social da Sicilia Vhs, si vedono diverse persone che si colpiscono con pugni e calci davanti a famiglie con bambini presenti in quel momento al luna park. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine dopo che qualcuno ha lanciato l'allarme. Sono state avviate le indagini per cercare di capire chi è stato coinvolto nell'episodio e per quali motivi.

Sabato 23 settembre nella stessa zona si era verificata un'altra rissa anche in quel caso immortalata da un filmato in cui si vedono volare sedie e tavolini. Una settimana prima, il 16 settembre, un altro episodio del genere si sarebbe verificato a causa di un apprezzamento sui social non gradito rivolto ad una giovane.