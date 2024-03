VIDEO | Corteo a Ballarò dopo la morte di Kitim Ceesay: "Razzismo o no, chiediamo giustizia"

Manifestazione dalle strade del mercato storico fino alla Cattedrale per il gambiano 25enne morto giovedì scorso dopo oltre due settimane di ricovero in ospedale in seguito a un accoltellamento. Hanno preso parte alla manifestazione diverse associazioni