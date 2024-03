Adescava ragazzine di 11 e 12 anni sui social e si faceva mandare video porno: condannato

Adescava ragazzine di 11 e 12 anni, attraverso i social e Whatsapp, e poi inviava loro immagini pornografiche e si faceva mandare a sua volta foto e video che le ritraevano nude e in atteggiamenti intimi. Per Josuè Alfredo Salinas Hernandez, nato nel Milanese e che oggi ha 23 anni, è diventata definitiva la condanna a 9 anni e 8 mesi di carcere, in quanto la Cassazione ha dichiarato inammissibile il suo ricorso.

La sentenza conferma integralmente quella della terza sezione della Corte d'Appello, presieduta da Dario Gallo, del 15 dicembre 2022, che a sua volta aveva confermato il verdetto di primo grado della quinta sezione del tribunale, presieduta da Salvatore Flaccovio. L'imputato è stato incastrato dalle indagini condotte dal Nucleo investigativo dei carabinieri di Palermo, coordinate dai sostituti procuratori Ilaria De Somma e Francesca Mazzocco.

Al giovane, che era finito agli arresti domiciliari, erano stati sequestrati diversi smartphone e pc, sui quali era stato ritrovato materiale pedopornografico. Come ricostruito dagli inquirenti, il 20 febbraio del 2019, l'imputato aveva mandato fotografie di organi sessuali maschili ad una ragazzina che all'epoca aveva appena 11 anni, per indurla a compiere atti sessuali. Con un'altra, di 12 anni, aveva invece scambiato messaggi sia via Whatsapp e su Instagram, chiedendole di mostrargli le sue parti intime e di masturbarsi durante delle videochiamate, tra febbraio e agosto sempre del 2019. La vittima aveva accettato e l'imputato aveva anche registrato i video, arrivando così a produrre materiale pedopornografico. Aveva infine chattato su Whatsapp con una terza ragazzina, di 11 anni e di Novara, istigandola a mostrarsi nuda e a masturbarsi, spiegandole minuziosamente come fare. La undicenne aveva accettato e aveva mandato al giovane diversi video.

La responsabilità di Salinas Hernandez è stata riconosciuta in tutti i gradi di giudizio e adesso, in seguito all'ultima decisione della Cassazione, dovrà scontare 9 anni e 8 mesi in carcere.