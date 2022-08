VIDEO | Fiamme e sirene all'Università: auto a fuoco in viale delle Scienze

L'incendio, le cui cause sono ancora da accertare, è avvenuto sabato sera. Sul posto sono intervenuti i pompieri, in corso le indagini

Un incendio è avvenuto nella serata di sabato 28 agosto attorno alle 22, in viale delle Scienze, all'interno della cittadella universitaria. Ad andare in fiamme, per cause ancora da accertare, un'auto. Nel video inviato a PalermoToday da Fiore Romano si vedono le fiamme e una colonna di fumo e si sente il rumore delle sirene. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Indagini in corso per stabilire la natura del rogo.