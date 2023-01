VIDEO | Incendio in via Rua Formaggi, a fuoco un'auto: il provvidenziale intervento dei pompieri

Un'auto è andata in fiamme ieri sera poco dopo le 22 in via Rua Formaggi, strada del centro storico che conduce da via dell'Università a via Ballarò. Sul posto sono subito accorse due squadre dei vigili del fuoco, impegnate per oltre un'ora per domare l'incendio. L'intervento immediato dei pompieri ha limitato i danni che sono ancora da stimare, oltre alla vettura andata distrutta. Successivamente è arrivata anche la polizia, che indaga sulle cause che hanno provocato il rogo, e per precauzione un'ambulanza del 118.