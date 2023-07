VIDEO | L'arrivo con gli scooter, la spaccata e la fuga: il furto in corso Finocchiaro Aprile

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza riprendono quattro giovani che a bordo di due motorini si fermano vicino al negozio "New Look Store". Poi dopo aver svuotato il magazzino del punto vendita, hanno messo la merce in dei sacchetti e sono scappati. Indaga la polizia