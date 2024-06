VIDEO | Furto in pieno giorno da Amari 23, ladro forza saracinesca per rubare un monopattino

Ha agito in pieno giorno, a volto scoperto, forzando uno degli ingressi secondari di un'attività commerciale per rubare un monopattino. Un furto è avvenuto pochi giorni fa da Amari 23, bar-ristorante aperto al posto dell'ex Bristol. Il ladro, come immortalato dalle telecamere del circuito interno di videosorveglianza, ha impiegato poco più di un minuto per mettere a segno il "colpo".

"Il monopattino - spiega a PalermoToday uno dei titolari, Giuseppe Nangano - era di un cliente che ci aveva chiesto la cortesia di custodirglielo mentre mangiava. Purtroppo abbiamo dovuto pagarglielo noi, gli abbiamo mostrato le immagini ma non ha voluto sentire ragioni". I gestori del locale hanno sporto denuncia ai carabinieri e consegnato il video immortalato dalle telecamere.

"Qui da noi è il primo episodio - continua Nangano - ma nella zona ce ne sono stati altri. Meno di un anno fa hanno colpito un bar che si trova vicino la nostra attività. Gli hanno rotto la vetrina e rubato di tutto, facendo un danno enorme al titolare. Delinquenti, stanno facendo una strage". I militari hanno avviato le indagini per cercare di risalire al giovane ladro.