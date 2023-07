VIDEO | Detiene il record mondiale di consegne, Glovo consegna una targa al palermitano Francesco Ruffino

Ben 50 mila ordini portati a termine in cinque anni, da quando nel 2017 ha iniziato la sua attività. Il co-founder della piattaforma di delivery, Sacha Michaud, lo ha voluto incontrare per congratularsi con lui. "Come ho fatto? Tanto impegno e voglia di lavorare. Prossimo obiettivo? Arrivare a 100 mila... ci rivediamo tra un paio di anni"