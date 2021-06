Auto da Formula 1 al Foro Italico per un video: Ztl sospesa per un giorno

Lo ha deciso l'amministrazione comunale alla luce della chiusura della strada, prevista domani dalle 8 alle 13. Alla "marina" sfrecceranno le Red Bull impegnate nel video teaser "From Sicily to Monza"

Dopo i Quattro Canti, Ballarò e Mondello, le auto di Formula 1 della Red Bull impegnate nel video teaser "From Sicily to Monza" faranno tappa domani al Foro italico. Per consentire le riprese verrà chiusa l'intera strada e il Comune ha già deciso di sospendere la Ztl dalle 8 alle 13 "e comunque fino a cessata esigenza".

E' quanto si apprende da Palazzo delle Aquile, che a breve pubblicherà l'ordinanza sul sito istituzionale. Le riprese video in vista della gran premio di Formula 1 di Monza - curate dalla società di eventi Lug Prince & Decker srl, in collaborazione con la Just Maria - hanno trasformato le strade della città in un circuito automobilistico, suscitando la curiosità dei palermitani.

E proprio la curiosità sta alla base del video teaser: ossia una pubblicità preliminare, che non svela alcunché del prodotto ma rimanda a spot successivi.