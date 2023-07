Cassaro, stradina nel degrado alla vigilia del Festino: resti bruciati ancora lì dopo l'incendio

A sei giorni dall'incendio, ma soprattutto alla vigilia della notte del Festino, vicolo Trugliari rimane impraticabile. "I resti del rogo non sono ancora stati rimossi, la stradina è nel degrado assoluto. E pensare che a pochi passi da qui domani sera passerà il carro della Santuzza che sfilerà lungo il Cassaro", protestano i residenti. Sì, perché vicolo Trugliari è un "budello" in parte attraversato da una scalinata che collega corso Vittorio Emanuele a via D'Alessi.

Qui nella serata di venerdì scorso, da un magazzino si sono sviluppate le fiamme che hanno anche toccato alcuni palazzi vicini e danneggiato i vetri di qualche abitazione. "Non si riesce a capire a chi appartenga questo locale. Prima vi si trovava una cabina dell'Enel, poi dismessa. In seguito lo spazio è diventato un covo dove si svolgono attività che meriterebbero di essere indagate: c'è chi accende candele probabilmente per fumare crack, per mesi inoltre all'interno del magazzino ha vissuto una donna e c'era un viavai dubbio".

I residenti, nei giorni scorsi, hanno spiegato di essersi rivolti spesso alle forze dell'ordine incrociate in giro tra le strade del centro, senza però sporgere mai formale denuncia e hanno annunciato che si rivolgeranno a un avvocato per procedere legalmente. Intanto, si augurano che indumenti e oggetti bruciati dall'incendio vengano ritirati al più presto.