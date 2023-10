Vede al balcone una ragazza che sta tentando il suicidio: vicino di casa si fionda nell'appartamento e la salva

Vede al balcone la vicina di casa che sta tentanto il suicidio, si fionda nell'appartamento e la salva. Una ragazza di circa trent’anni ha tentato ieri pomeriggio di togliersi la vita, minacciando di gettarsi nel vuoto dalla finestra di casa sua che si trova in zona stadio. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure alla giovane.

A lanciare l’allarme erano stati diversi passanti che avevano notato una ragazza sporgersi pericolosamente da un balcone al quinto piano di un edificio. Tra questi c’era anche un vicino di casa, un trentenne, che di fronte a quella scena non ha perso tempo. E’ rientrato in casa, si è messo a correre per raggiungere l’appartamento e ha bussato alla porta. Ad aprirgli è stata la madre della giovane che ancora non si era accorta di nulla.

Il soccorritore, senza perdere secondi preziosi per dare spiegazioni e metterla in allarme, ha attraversato l’abitazione ed è uscito in balcone lanciandosi addosso alla ragazza per cinturarla con le braccia e scongiurare il peggio. Poco dopo sono arrivati gli agenti delle volanti e un’ambulanza del 118. Non sono chiare le ragioni per cui la ragazza avesse deciso di compiere l’estremo gesto sventato grazie al gesto eroico del vicino.

Si ricorda che c'è una linea verde per la prevenzione del suicidio sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto. E' "Helpline-Telefono giallo", progetto realizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con l’Afipres Marco Saura, l'Associazione famiglie Italiane prevenzione suicidio. Al numero gratuito 800.011110 rispondono operatori qualificati e opportunamente formati. Dell’équipe fanno parte psicologi, sociologi, psicoterapeuti e tecnici della riabilitazione psichiatrica.