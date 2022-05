La vicerettrice dell'Università della Lettonia in visita allo Steri

Il rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri, ha incontrato allo Steri la vicerettrice dell'Università della Lettonia, professoressa Ina Druviete.

All'incontro hanno partecipato il prorettore alla Didattica e all'Internazionalizzazione, il professor Fabio Mazzola, la professoressa Sabine Hoffmann del Dipartimento Scienze Umanistiche e la dottoressa Valeria Floriano, responsabile del SSP International Relations Office. La professoressa Druviete è in visita all’Università di Palermo per una mobilità di staff nell’ambito dell’Alleanza Forthem, di cui UniPa e l’University of Latvia sono partner.