Vicari, aperto un nuovo tratto ammodernato della statale 121 fra Palermo e Agrigento

Aperto un ulteriore tratto lungo la strada statale 121 "Catanese" nell’ambito dell’itinerario Palermo-Agrigento. Si tratta di un chilometro di strada in corrispondenza della nuova galleria San Giorgio, in territorio di Vicari. Sul posto oggi è stato effettuato un sopralluogo tecnico condotto da Raffaele Celia, responsabile struttura territoriale Anas Sicilia, e da Alessandro Aricò, assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità.

"Da oggi è quindi possibile percorrere la tratta in configurazione definitiva, in doppia carreggiata con due corsie per senso di marcia", spiegano da Anas. I lavori di ammodernamento in corso sull’itinerario Palermo-Agrigento prevedono la configurazione a carreggiate separate per un totale di 9,3 chilometri. A oggi ne sono stati aperti al traffico 6,3.

A seguito di una nuova organizzazione delle attività di cantiere promossa da Anas e nonostante la crisi finanziaria del contraente generale, nei mesi scorsi è stata ripristinata la fluidità della circolazione sul tronco in ammodernamento, mediante l’eliminazione di tutti i semafori che regolavano i tratti a senso unico alternato, anche se restano, comunque, presenti alcuni scambi di carreggiata e deviazioni, necessari per la prosecuzione dei lavori.

Nei prossimi mesi è prevista l’apertura al traffico dei seguenti ulteriori nuovi tratti stradali ammodernati: alla fine del mese di gennaio verrà aperto il tratto dal km 217,300 al km 218,000; alla fine del mese di febbraio verranno aperti i tratti dal km 213,000 al 213,500 e dal 234,000 al 234,550, compreso il viadotto Agliastrazzo; alla fine del mese di marzo dal km 226,100 al km 227,100, compresi i viadotti Scorciavacche.

"I tratti di nuova apertura consentiranno un progressivo incremento delle condizioni di fluidità del traffico e del livello di servizio della strada", conclude una nota di Anas.