Viale Strasburgo, sequestrati mille chili di frutta a un ambulante abusivo

Mille chili di frutta sequestrati a un ambulante abusivo. E' il bilancio dell'operazione messa a segno dalla guardia di finanza. L'intervento, avvenuto nei giorni scorsi, è scattato nell’ambito del dispositivo di contrasto all’abusivismo commerciale attuato dal comando provinciale di Palermo. In azione i finanzieri del secondo nucleo operativo metropolitano del Gruppo di Palermo, che hanno sottoposto a controllo un rivenditore ambulante di prodotti ortofrutticoli che occupava i marciapiedi di viale Strasburgo.

"Immediatamente - dicono dal comando delle fiamme gialle - è emersa l’assenza di qualsiasi licenza e autorizzazione allo svolgimento dell’attività commerciale, determinando la contestazione delle violazioni, tutte di natura amministrativa, previste sia dalla legge regionale del 1° marzo 1995, sia al Codice della Strada in relazione all’occupazione abusiva del suolo stradale".

Le attività sono proseguite con il sequestro amministrativo della merce, quantificata in oltre mille chili tra frutta e verdura, che è stata devoluta dai finanzieri a tre diverse associazioni benefiche per aiutare i cittadini più svantaggiati e in stato di necessità di Palermo.