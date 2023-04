Cambia nome l'ultimo tratto di viale Strasburgo, diventerà piazzale Ucraina

E' la zona della città in cui molte vie prendono i nomi di Paesi e città europee. Mancava però uno degli Stati simbolo di questo ultimo frangente della storia: quell'Ucraina in cui da ormai oltre un anno si combatte il conflitto contro la Russia e che sempre nel 2022 ha aderito all'Unione. Ma adesso il Comune con una determina del sindaco Roberto Lagalla ha stabilito che alla nazione dell'Est verrà intitolata la parte finale di viale Strasburgo. Diventerà piazzale Ucraina il tratto tra i civici 365 e 397, quello che si conclude a Villa Adriana.

Per la modifica toponomastica manca soltanto il via libera della Prefettura, ma si tratta di una formalità prevista sempre in questi casi. L'iter è partito nello scorso gennaio quando il Consiglio comunale ha approvato la mozione a firma della consigliera Caterina Meli con la quale è stata chiesta l'intitolazione di via Nuova.

La commissione toponomastica cittadina, a marzo, ha espresso "parere favorevole" per variare la denominazione dell'ultimo tratto del "viale Strasburgo" in "piazzale Ucraina", mentre ha espresso "parere non favorevole" sulla proposta della mozione del Consiglio perché altrimente via Nuova sarebbe stata eliminata perché già oggetto di variazione della denominazione per altri due tratti oggi intitolati ai giornalisti Enzo Biagi e Giuseppe Prezzolini.

Anche la Soprintendenza ha dato l'ok qualche settimana fa. Così si è arrivati all'atto proposto dal capo area Domenico Verona, condiviso dall'assessore alla Cultura Giampiero Cannella e firmato da Lagalla che praticamente sancisce il cambio nome per quell'ultimo scorcio di viale Strasburgo.